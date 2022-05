Latina, "Siamo Casamonica, non paghiamo il conto e ci pagate": tre arresti (Di venerdì 27 maggio 2022) commenta La squadra mobile di Latina ha arrestato per estorsione e tentata estorsione tre componenti della famiglia Casamonica , dei quali uno è finito in carcere e due a domiciliari. Circa due mesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) commenta La squadra mobile diha arrestato per estorsione e tentata estorsione tre componenti della famiglia, dei quali uno è finito in carcere e due a domiciliari. Circa due mesi ...

Advertising

chmicalexorcist : Le mie compagnucce di lab (cdc e la ragazza di latina) mi hanno stampato una foto in cui siamo noi tre assieme da p… - ilfaroonline : Latina. Mangiano al ristorante, non pagano il conto e chiedono il pizzo: “Siamo Casamonica” - crystina_jasmy : 'Nessuna di noi è perfetta, ma le nostre imperfezioni ci rendono le amiche affiatate che siamo.' ???????? @ Latina, I… - ClaudioSottile6 : RT @filcacisllazio: Oggi siamo all'abbazia di #Fossanova per il 60° anniversario degli enti bilaterali di Latina. #welfare #formazione #sic… - QuintoFabioMas5 : @wazzaCN .... Tutto qui? E bravi gli uomini dello striscione vincenti in campionato e già della coppa latina e mit… -