Latina Mangiano al ristorante | non pagano il conto e chiedono il pizzo | “Siamo Casamonica”

(Di venerdì 27 maggio 2022)– Questa mattina, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di, la Squadra Mobile di, in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato Romanina, ha dato esecuzione al ad un‘ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di, sottoponendo alla custodia in carcere di tre esponenti del clan, indagati a vario titolo dei reati di estorsione e tentata estorsione. Le indagini, coordinate da questa Procura e condotte dalla Squadra Mobile di, scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori, titolari di unsito nella zona lido di, i quali hanno riferito che, la sera del 9 di marzo, gli odierni indagati, dopo essere stati a cena presso il loro locale, ...

