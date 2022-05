L’Atalanta e la staffetta dei ds: D’Amico lascia il Verona, Bergamo saluta Sartori (Di venerdì 27 maggio 2022) Calcio Venerdì 27 maggio il club scaligero ha annunciato la fine del rapporto con il dirigente abruzzese, destinato ai nerazzurri. Sabato 28 maggio conferenza stampa di saluto al dirigente nerazzurro, a Zingonia dal 2014. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 27 maggio 2022) Calcio Venerdì 27 maggio il club scaligero ha annunciato la fine del rapporto con il dirigente abruzzese, destinato ai nerazzurri. Sabato 28 maggio conferenza stampa di saluto al dirigente nerazzurro, a Zingonia dal 2014.

Advertising

pbrex668 : RT @alfonso19832: @Rossonerosemper Il calcio italiano vuole che le cose restino così come sono: una staffetta Juventus-Inter dove il Milan… - Rossonerosemper : RT @alfonso19832: @Rossonerosemper Il calcio italiano vuole che le cose restino così come sono: una staffetta Juventus-Inter dove il Milan… - alfonso19832 : @Rossonerosemper Il calcio italiano vuole che le cose restino così come sono: una staffetta Juventus-Inter dove il… -