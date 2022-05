Lascia il Chelsea e chiede scusa ai tifosi: ora è ufficiale (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Chelsea ha speso tanto nell’ultimo decennio ma non sempre la società londinese ha effettuato ottimi colpi, spesso ha affrontato bluff. Negli ultimi anni il Chelsea campione d’Europa (in carica per altre 24 ore) ha effettuato tantissimi acquisti e non tutti hanno ottenuto ottimi risultati. La società londinese ha realizzato diversi acquisti record, non ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilha speso tanto nell’ultimo decennio ma non sempre la società londinese ha effettuato ottimi colpi, spesso ha affrontato bluff. Negli ultimi anni ilcampione d’Europa (in carica per altre 24 ore) ha effettuato tantissimi acquisti e non tutti hanno ottenuto ottimi risultati. La società londinese ha realizzato diversi acquisti record, non ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Scuffi_official : @ChiaraAndrea_B dove giochi il prossimo anno? - LCKekkoDL98 : RT @DublinRoma: Premessa: non credo a #Dybala alla #Roma Ma quando sento i tifosi avversari saccenti scrivere “sì certo, ora Dybala va a f… - DublinRoma : Premessa: non credo a #Dybala alla #Roma Ma quando sento i tifosi avversari saccenti scrivere “sì certo, ora Dybal… - troll130500 : @raffaelecaru @_schiaffino__ Praticamente l’Inter deve alleggerire il monte ingaggi, lascia andare Perisic per non… - MatteScm : Comunque se il Chelsea lascia andare Lukaku dopo aver speso 120 milioni l'estate scorsa, sono proprio curioso di pr… -