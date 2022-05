L’amore modifica letteralmente il cervello Ecco come

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 27 maggio 2022) Alcuni studi hanno confermato chepuòre il. Ma cosa avviene esattamente nella nostra mente quando ci innamoriamo? Uno studio del 2015 si è concentrato sui processi neurologici messi in moto dale ha colto i principali cambiamenti che avvengono nel nostrodurante l’innamoramento. I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale in stato di riposo (rsfMRI) per misurare la connettività funzionale (FC) neldei partecipanti, di cui una parte si dichiarava innamorata e felice e un’altra addolorata per una recente rottura. Vi raccomandiamo... L'amore può far male davvero.le conseguenze del mal d'amore su corpo ...