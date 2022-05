L’alunna ha i jeans strappati | il vicepreside glieli copre con lo scotch | “Oltraggio al decoro”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag — E’ bufera sulladel liceo Lucrezia della Valle di Cosenza. La dirigente, in un eccesso di zelo in ossequio al «», avrebbe cercato di coprire con del nastro adesivo gli strappi deiindossati da una studentessa. Uno stile di vestiario diffuso tra i giovani dalla notte dei tempi, ma che ladell’istituto trovava evidentemente intollerabile. Tanto da ricorrere a metodi drastici per «metterci una pezza». Letteralmente. Lanemica deiIl clamore della notizia è stato amplificato dalla decisione del Fronte della Gioventù comunista di organizzare un flash mob di protesta — molto poco partecipato, a dire la verità. Alcune studentesse hanno provocatoriamente indossatocon del ...

