L’allarme del Centro Meteo Lombardo per sabato: vento forte, temporali e possibili grandinate (Di venerdì 27 maggio 2022) vento forte, precipitazioni localmente intense e abbondanti e possibilità di grandine anche di medie dimensioni: è L’allarme lanciato dagli esperti del Centro Meteo Lombardo per la sera/notte di sabato 28 maggio, con potenziali criticità all’orizzonte. Dopo un avvio di giornata prevalentemente soleggiato, spiegano, dalla metà del pomeriggio e a ridosso delle Prealpi Bresciano-Gardesane arriveranno le prime avvisaglie di una instabilità a carattere temporalesco, innescato dall’ingresso di forte ventilazione orientale sulla Pianura Padana. Si genererà così una condizione molto favorevole allo sviluppo di temporali semi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022), precipitazioni localmente intense e abbondanti età di grandine anche di medie dimensioni: èlanciato dagli esperti delper la sera/notte di28 maggio, con potenziali criticità all’orizzonte. Dopo un avvio di giornata prevalentemente soleggiato, spiegano, dalla metà del pomeriggio e a ridosso delle Prealpi Bresciano-Gardesane arriveranno le prime avvisaglie di una instabilità a carattere temporalesco, innescato dall’ingresso diventilazione orientale sulla Pianura Padana. Si genererà così una condizione molto favorevole allo sviluppo disemi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di ...

Advertising

SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: Si allunga lo spettro della crisi alimentare e la comunità internazionale preme sulla #Russia per far ripartire le espo… - antonio_randino : RT @vaticannews_it: Si allunga lo spettro della crisi alimentare e la comunità internazionale preme sulla #Russia per far ripartire le espo… - alucheroni : RT @Miti_Vigliero: Maltempo in arrivo con vento e grandine: diramata l'allerta meteo La Protezione civile mette in allarme sette regioni. D… - Miti_Vigliero : Maltempo in arrivo con vento e grandine: diramata l'allerta meteo La Protezione civile mette in allarme sette regio… - roberto72764315 : @Moonlightshad1 @Lacasespoglia Sarebbe dovuto suonare l’allarme bombe, riunioni straordinarie del governo, dei serv… -