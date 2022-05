La svolta green dei tour musicali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tratto da Morning Future Billie Eilish, che ha espresso più volte la sua preoccupazione per il cambiamento climatico, ha organizzato il suo2022 “Happier Than Ever” insieme all’associazione non profit ambientalista Reverb, con l’obiettivo di ridurre (se non addirittura annullare) le emissioni prodotte dall’organizzazione dei concerti. I Coldplay, che avevano deciso di non fare più live proprio per proteggere l’ambiente, ritornano con “Music of the Spheres”, che viene annunciato come ilpiù ecofriendly di sempre. E anche in Italia, la cantante Elisa firma la direzione artistica del festival “Heroes”, a Verona, quest’anno dedicato all’ambiente. Da qui partirà il suo“Back To The Future”: anche questo tutto. Farà tappa in location di particolare valore paesaggistico e con metodi a basso impatto ...