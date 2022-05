(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Se ne riparla "il giorno dopo il voto a Palermo e Messina". Lega e Forza Italia sono riuscite a rinviare di almeno un mese il nodo, che da diverse settimane attanaglia il. La coalizione è profondamente divisa, con Fratelli d'Italia che spinge per la ricandidatura di Nello Musumeci, contrastata dai vertici locali dei partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in particolar modo il commissario azzurro Gianfranco Micciché. Il tema ha provocato forti tensioni dopo il vertice di Arcore del 17 maggio. Durante l'incontro, il primo da fine gennaio, Salvini ha preteso un rinvio di ogni discussione sulle candidature alle Regionali in, mentre la nota firmata da FdI al termine del vertice, in cui il partito di Giorgia Meloni rivendicava di aver ottenuto la "personale dichiarata disponibilita' di Berlusconi" ...

AGI - Se ne riparla 'il giorno dopo il voto a Palermo e Messina'. Lega e Forza Italia sono riuscite a rinviare di almeno un mese il nodo Sicilia, che da diverse settimane attanaglia il centrodestra. ...Che cosa è previsto nell'accordo che sarà discusso prossimamente Un nuovo accordo per quanto riguarda unadavveronella maggioranza . Ladelle concessioni balneari ha ... La spinosa questione delle primarie per la Sicilia nel centrodestra Si attende l'esito delle comunali del 12 giugno, con eventuale ballottaggio il 26, per sciogliere lo spinoso nodo in vista delle regionali che dovrebbero tenersi in autunno ...Il decreto sulle concessioni balneari arriverà in Senato lunedì prossimo. Che cosa è previsto nell'accordo che sarà discusso prossimamente Un nuovo ...