La serie Obi-Wan Kenobi è «tesa | emozionante e tutto ciò che volete che sia»

(Di venerdì 27 maggio 2022) L'atè grande per Obi-Wan, la minitelevisiva di Disney Plus con protagonista Ewan McGregor, è rimasta in fase di sviluppo per più di tre anni e finalmente oggi approda nell'universo digitale in streaming di Star Wars. È la prima volta che McGregor torna a vestire i panni del maestro Jedi dopo 17 anni, precisamente da La vendetta dei Sith del 2005. Il progetto Obi-Wanriempirà la storia sconosciuta del personaggio tra gli eventi di quel film e quelli in Guerre Stellari (1977). McGregor, che è anche produttore esecutivo del progetto, è il grande protagonista, ma a dividere la scena con lui ci sono anche Hayden Christensen (che torna nel ruolo di Darth Vader), Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Rupert Friend e Sung Kang. Ma laObi-Wanè ...

