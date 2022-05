La sanità del domani è donna (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “E’ fondamentale essere vigili e continuare con convinzione il percorso verso un pieno riconoscimento delle specificità di genere, insieme ad azioni per migliorare la qualità della vita delle professioniste impegnate sul campo”. Roma, 27 maggio 2022 – Secondo il rapporto del World Economic Forum (Wef) sul divario tra uomo e donna, che ha esaminato le aree cruciali in cui le disparità di genere emergono prepotentemente: lavoro, istruzione, salute e rappresentanza politica, l’Italia si piazza al 84esimo posto. Ultima tra i Paesi dell’Europa. Seguita, tra i Paesi avanzati, solo dal Giappone, ma preceduta perfino da Botswana, Romania e Paraguay. “Anche nel mondo sanitario il gap di genere è evidente”, sottolinea la Professoressa Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy. “Solo due ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “E’ fondamentale essere vigili e continuare con convinzione il percorso verso un pieno riconoscimento delle specificità di genere, insieme ad azioni per migliorare la qualità della vita delle professioniste impegnate sul campo”. Roma, 27 maggio 2022 – Secondo il rapporto del World Economic Forum (Wef) sul divario tra uomo e, che ha esaminato le aree cruciali in cui le disparità di genere emergono prepotentemente: lavoro, istruzione, salute e rappresentanza politica, l’Italia si piazza al 84esimo posto. Ultima tra i Paesi dell’Europa. Seguita, tra i Paesi avanzati, solo dal Giappone, ma preceduta perfino da Botswana, Romania e Paraguay. “Anche nel mondo sanitario il gap di genere è evidente”, sottolinea la Professoressa Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy. “Solo due ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - lauraboldrini : Buone notizie dall’#Australia con la vittoria dei laburisti che dopo 9 anni battono i conservatori. Sanità pubblic… - chetempochefa : Vi aspettiamo questa sera a #CTCF da @fabfazio con il professore @RobertoBurioni e il Presidente del Consiglio supe… - EugenioGiani : Lo stato del #PNRR in Toscana. Progetti su scuola, edilizia, sanità, innovazione, ambiente e mobilità, una sfida c… - TPiatta : RT @TPiatta: FAKE MEDIAPOX I mass-media stanno collaborando con il governo ed il ministero della Sanità per conto delle case farmaceutiche… -