La Russia vuole prendersi Kiev: pronto il secondo assalto. Obiettivo vittoria totale (Di venerdì 27 maggio 2022) La Russia è pronta a scatenare tutta la sua furia sull'Ucraina. secondo il portale indipendente Meduza, bandito dalla nazione per il suo lavoro di controinformazione, il Cremlino sta valutando un secondo assalto a Kiev, malgrado non sia riuscito a conquistare la capitale ucraina all'inizio della guerra e le truppe si siano dovute ritirare, ripiegando su altri obiettivi. Fonti vicine al palazzo del potere e all'interno della stessa amministrazione guidata da Vladimir Putin hanno affermato che si è diffusa la convinzione in seno alla leadership di Russia Unita, il partito politico al governo a Mosca, che una vittoria su vasta scala in Ucraina è possibile entro la fine dell'anno. Il minimo indispensabile per dichiarare la vittoria è la completa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Laè pronta a scatenare tutta la sua furia sull'Ucraina.il portale indipendente Meduza, bandito dalla nazione per il suo lavoro di controinformazione, il Cremlino sta valutando un, malgrado non sia riuscito a conquistare la capitale ucraina all'inizio della guerra e le truppe si siano dovute ritirare, ripiegando su altri obiettivi. Fonti vicine al palazzo del potere e all'interno della stessa amministrazione guidata da Vladimir Putin hanno affermato che si è diffusa la convinzione in seno alla leadership diUnita, il partito politico al governo a Mosca, che unasu vasta scala in Ucraina è possibile entro la fine dell'anno. Il minimo indispensabile per dichiarare laè la completa ...

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - HuffPostItalia : Salvini vuole andare in Russia. Ma ancora non si è capito se, quando e soprattutto perché - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'La Russia vuole ridurre il Donbass in cenere' #Ucraina #Putin #Russia - NardelliVince : @lotitofreddo @sole24ore Beh se non mi sbaglio anche L’ Ucraina ha ammesso che non vuole essere aperta al dialogo.… - _fiorucci : RT @Antonio98854326: Se il capitano Matteo Salvini Pensa di andare in Russia da Vladimir Putin non d ed e secondo me fare della pubbli… -