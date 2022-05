La Russia becca il tenente, talpa dell'Ucraina: maxi-condanna per tradimento (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tribunale militare di Rostov sul Don ha condannato un ufficiale della Federazione Russa a 13 anni di carcere per tradimento. Il tenente Ruslan Artykov - riferisce l'agenzia di stampa russa Tass - è stato ritenuto colpevole di tradimento in cooperazione con l'intelligence militare dell'Ucraina. Artykov ha prestato servizio nella 175a brigata di comando del distretto militare meridionale, di stanza ad Aksai nella regione di Rostov. Nel novembre 2019, gli ufficiali dell'Fsb lo hanno arrestato per aver raccolto informazioni militari segrete sulle forze armate della Russia su istruzioni, secondo il Tribunale, dell'intelligence del ministero della Difesa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tribunale militare di Rostov sul Don hato un ufficialea Federazione Russa a 13 anni di carcere per. IlRuslan Artykov - riferisce l'agenzia di stampa russa Tass - è stato ritenuto colpevole diin cooperazione con l'intelligence militare. Artykov ha prestato servizio nella 175a brigata di comando del distretto militare meridionale, di stanza ad Aksai nella regione di Rostov. Nel novembre 2019, gli ufficiali'Fsb lo hanno arrestato per aver raccolto informazioni militari segrete sulle forze armatesu istruzioni, secondo il Tribunale,'intelligence del ministeroa Difesa ...

