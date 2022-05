La Roma sogna in grande: Dybala e Ronaldo nella capitale (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo le indiscrezioni del Messaggero Mourinho vorrebbe portare a Roma sia Dybala che Cristiano Ronaldo, ma la strada non è facile La vittoria della Conference League fa sognare i tifosi della Roma, che dopo la festa si aspettano grossi arrivi dal mercato per puntare su obiettivi di maggior spessore già dalla prossima stagione. Come riferito dal Messaggero, i giallorossi sono in pressing per l’argentino, ma esiste anche una suggestione Cristiano Ronaldo. Lasciata la Juve la scorsa estate, CR7 a Manchester non si è trovato bene come si aspettava e potrebbe presto cambiare maglia. Ovviamente l’affare per il portoghese è difficilissimo, viste le cifre in ballo e la volontà del giocatore di giocare la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo le indiscrezioni del Messaggero Mourinho vorrebbe portare asiache Cristiano, ma la strada non è facile La vittoria della Conference League fare i tifosi della, che dopo la festa si aspettano grossi arrivi dal mercato per puntare su obiettivi di maggior spessore già dalla prossima stagione. Come riferito dal Messaggero, i giallorossi sono in pressing per l’argentino, ma esiste anche una suggestione Cristiano. Lasciata la Juve la scorsa estate, CR7 a Manchester non si è trovato bene come si aspettava e potrebbe presto cambiare maglia. Ovviamente l’affare per il portoghese è difficilissimo, viste le cifre in ballo e la volontà del giocatore di giocare la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

