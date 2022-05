La risposta di Letta al viaggio (da confermare) di Salvini a Mosca: «Va dove gli batte il cuore» (Di venerdì 27 maggio 2022) «Mi stupisce arrivi così tardi perché va dove naturalmente gli batte il cuore fin dall’inizio. Evidentemente lo considera un luogo dove andare». Queste le parole del segretario dem Enrico Letta che, da Como, commenta la possibile visita del segretario della Lega Matteo Salvini a Mosca. Letta ha anche aggiunto: «Il Pd sostiene il governo Draghi per la pace. Iniziative strampalate alla Salvini non hanno alcuna utilità. Servono a lui per ritrovare la sua identità». Sulla possibile visita del leader della Lega a Mosca, in realtà, si sa ancora poco: come fanno trapelare ambienti del partito, è tutto ancora decidere, l’iniziativa resta di fatto un’ipotesi di lavoro. Fonti della Farnesina al momento smentiscono e dicono che ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) «Mi stupisce arrivi così tardi perché vanaturalmente gliilfin dall’inizio. Evidentemente lo considera un luogoandare». Queste le parole del segretario dem Enricoche, da Como, commenta la possibile visita del segretario della Lega Matteoha anche aggiunto: «Il Pd sostiene il governo Draghi per la pace. Iniziative strampalate allanon hanno alcuna utilità. Servono a lui per ritrovare la sua identità». Sulla possibile visita del leader della Lega a, in realtà, si sa ancora poco: come fanno trapelare ambienti del partito, è tutto ancora decidere, l’iniziativa resta di fatto un’ipotesi di lavoro. Fonti della Farnesina al momento smentiscono e dicono che ...

