La Regina Elisabetta tra le icone gay più amate | la “lettera d’amore” dell’artista Owen Grant Innes per il suo Giubileo di Platino

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sorriso solo accennato, braccio piegato e dita serrate. Il saluto dellaII è iconico così come l’immagine della regnante più longeva della storia inglese che, quest’anno, celebra ildi. Ma c’è di più: a 96 anni appena compiuti, lasale di diritto sul podio dellegay più. Ne è convinto l’artista, che nel libro “Duty. A love letter to Queen Elisabeth II”, raccoglie 27 delle opere che negli anni ha dedicato alla. Dipinti e ritratti digitali (realizzati con l’IPad) accompagnati dalle frasi più significative che hanno contribuito a rendere la sua immagine eterna e profondamente amata. Nella visual biography creata ad hoc per il ...

tia_fez : RT @EnergyWebRadio1: God Save the Queen è il secondo singolo discografico della band punk Sex Pistols. Fu pubblicato il 27 maggio 1977, dur… - moneypuntoit : ?? Tutte le curiosità del giubileo di Platino e dei festeggiamenti per la regina ?? - ArioPuggioni : @KidStu_ È la regina Elisabetta de noantri - Cosmopolitan_IT : La regina Elisabetta e quella forza incrollabile: «È decisa a esserci il più possibile» - messveneto : L’insegnante di Cordenons e le lettere alla regina Elisabetta: un rapporto epistolare che dura da trent’anni: Vilma… -

La, una leggenda vivente, si prepara a festeggiare un traguardo importantissimo, che pochi sovrani hanno raggiunto in tutta la Storia del mondo: il Giubileo di Platino che segna i suoi ...IL PROGRAMMA 4 saranno gli appuntamenti in cartellone, tutti al chiostro della biblioteca e ad entrata gratuita: - Il primo, lunedì 6 giugno, "celebra" il 70° anno dellasul trono d'..."Elizabeth the Unseen Queen", il nuovo documentario della Bbc per il Giubileo di Platino con filmati inediti della regina Elisabetta in famiglia ...Il film andò in distribuzione nel dicembre del medesimo anno. Di seguito il video della premiere che vide la partecipazione della Regina Elisabetta II. Il racconto di una spedizione indimenticabile ...