La questione siciliana che complica i rapporti tra M5s e Pd

(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Partito Democratico e Movimento 5 Stelle aprono il dossier Sicilia, nonostante i nodi sulla linea tenuta dal governo ed emersi nelle ultime settimane siano tutt'altro che superati: l'invio di armi all'Ucraina e il termovalorizzatore di Roma, per citarne alcuni. L'incontro fra Enrico Letta e Giuseppe Conte ha certificato l'apertura ufficiale del tavolo sulle primarie di coalizione in Sicilia. Se il progetto di coalizione andasse in porto, si tratterebbe di una prima assoluta per il Movimento 5 Stelle, che non ha mai partecipato a primarie. Durante l'incontro ci si è soffermati soprattutto sulle regole. O, meglio, sulla cornice in cui queste regole dovranno essere scritte. La valorizzazione dell'autonomia degli organismi territoriali, apprende l'AGI, è il primo punto su cui Pd e M5s si sono trovati d'accordo: saranno i territori, quindi, a mettere nero su bianco il 'come si ...