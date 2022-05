La potente supplica della Medaglia Miracolosa da recitare il 27 di ogni mese (Di venerdì 27 maggio 2022) La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno della ricorrenza, il 27 di ogni mese, ma altresì in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17.00, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento. La Medaglia Miracolosa La Madonna appare a Santa Caterina L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 27 maggio 2022) Laalla Madonnasi recita il 27 novembre, giornoricorrenza, il 27 di, ma altresì inurgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17.00, ma se non è possibile si puòin qualsiasi altro momento. LaLa Madonna appare a Santa Caterina L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : La potente supplica della Medaglia Miracolosa da recitare il 27 di ogni mese - CiaoKarol : 'Andiamo' in Paradiso con il beato Carlo Acutis: ecco come fare! Recita la 'potente' supplica per una grazia ? - CiaoKarol : Supplica potente per ottenere aiuti dal Cielo da Natuzza Evolo e Padre Pio: recitala oggi, 27 maggio 2022 ??? DUE '… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Supplica potente per ottenere aiuti dal Cielo da Natuzza Evolo e Padre Pio: recitala oggi, 27 maggio 2022: Chiedi una grazia… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: MADONNA DI CARAVAGGIO, PREGA PER NOI! #26MAGGIO #FESTA La Vergine che apparve nelle campagne della Lombardia, ci invita ogg… -