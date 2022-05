La poliziaha lasciato sparare il killer Strage nella scuola in Texas | America sconvolta dall' errore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nell'operazione di polizia seguita all'attacco armatoelementare di Uvalde, in, sono stati "commessi errori". A riconoscerlo è stato il Dipartimento di Sicurezza pubblica dello statono. "Naturalmente non è stata la decisione giusta. E' stata la decisione sbagliata", ha dichiarato Steven McCraw, direttore del Dipartimento di Sicurezza pubblica del, in conferenza stampa, parlando della scelta di non fare prima irruzioneclasse in cui si trovava il giovane armato Salvador Ramos. Circa venti ufficiali si trovavano in un corridoio fuorie auleelementare teatro dellae lì sono rimasti per oltre 45 minuti prima che gli agenti si muovessero per affrontare ...