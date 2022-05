La politica italiana, tra piani di pace e Pnrr che (forse) prende forma (Di venerdì 27 maggio 2022) A pochi giorni dalla resa delle forze ucraine arroccate nell’”Azovstal” e dalla simbolica caduta di Mariupol, che da oltre un mese era già nelle mani di Mosca, le acque del Mare d’Azov sono diventate “interne” alla Federazione Russa. E rischiano di rimanere tali per molto tempo. Mentre, con il controllo di quei porti, è già iniziata la battaglia del grano mediante il blocco delle navi per i Paesi che hanno sanzionato il Cremlino. Ora, gli scontri più intensi si sono spostati a nord-est, nella provincia di Severodonetsk, in apparenza, mirati non tanto ad una conquista territoriale quanto all’eliminazione delle forze ucraine schierate nell’area. E la diplomazia segna il passo. Senza una seria e decisa iniziativa a livello internazionale, il tentativo del nostro ministro degli Esteri è naufragato ancor prima di vedere la luce. Un piano di pace su quattro fasi: immediato ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) A pochi giorni dalla resa delle forze ucraine arroccate nell’”Azovstal” e dalla simbolica caduta di Mariupol, che da oltre un mese era già nelle mani di Mosca, le acque del Mare d’Azov sono diventate “interne” alla Federazione Russa. E rischiano di rimanere tali per molto tempo. Mentre, con il controllo di quei porti, è già iniziata la battaglia del grano mediante il blocco delle navi per i Paesi che hanno sanzionato il Cremlino. Ora, gli scontri più intensi si sono spostati a nord-est, nella provincia di Severodonetsk, in apparenza, mirati non tanto ad una conquista territoriale quanto all’eliminazione delle forze ucraine schierate nell’area. E la diplomazia segna il passo. Senza una seria e decisa iniziativa a livello internazionale, il tentativo del nostro ministro degli Esteri è naufragato ancor prima di vedere la luce. Un piano disu quattro fasi: immediato ...

