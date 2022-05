La pace è un fantasma. Biden fornirà a Kiev missili a lungo raggio: “Possono colpire la Russia” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Nessuno spiraglio, la pace in Ucraina appare sempre più un miraggio. I russi continuano l’avanzata nel Donbass e gli Stati Uniti continuano a inviare armi a Kiev. Quanto riportato dalla Cnn apre uno scenario ancora più drastico che potrebbe ulteriormente infiammare la situazione sul campo: la Casa Bianca si prepara a spedire missili a lungo raggio a Kiev. Per l’emittente americana, l’amministrazione Biden si appresta infatti a inviare in Ucraina “sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento”. Washington “è favorevole all’invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Nessuno spiraglio, lain Ucraina appare sempre più un mi. I russi continuano l’avanzata nel Donbass e gli Stati Uniti continuano a inviare armi a. Quanto riportato dalla Cnn apre uno scenario ancora più drastico che potrebbe ulteriormente infiammare la situazione sul campo: la Casa Bianca si prepara a spedire. Per l’emittente americana, l’amministrazionesi appresta infatti a inviare in Ucraina “sistemistici avanzati ache sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento”. Washington “è favorevole all’invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, ...

