La nostra non cultura economica (Di venerdì 27 maggio 2022) Troppi italiani hanno un bassissimo livello di conoscenza dei diritti sul lavoro, dei meccanismi aziendali... E non sapere è non avere potere né difese. È noto da tempo che la cultura economica degli italiani, cioè la loro conoscenza dei meccanismi che sottintendono all'economia, è inferiore a quella degli altri Stati europei e segnatamente degli Usa. Questo fenomeno è stato riscontrato anche alcuni anni fa attraverso una ricerca che faceva notare la distanza tra la cultura economica degli italiani e quella dei cittadini di Paesi diversi. Che cosa significa avere una cultura economica? Significa avere quella consapevolezza di base che ti permette, soprattutto nel dibattito politico, di disporre di alcune nozioni per sbugiardare o per stabilire la veridicità o la falsità di ciò che ... Leggi su panorama

