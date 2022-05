La neonata ricoverata per emorragia cerebrale positiva alla cocaina (Di venerdì 27 maggio 2022) È fuori pericolo e non si trova più nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova la piccola di 5 mesi arrivata a inizio mese in condizioni critiche, con un’emorragia cerebrale. Secondo gli esami medici i traumi al cervello riportati dalla bambina, visitata per la prima volta al Pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, sarebbero stati causati da uno scuotimento violento e persistente, presumibilmente messo in atto per farla smettere di piangere. Viene chiamato “sindrome del baby shake”. Dall’esame dei capelli effettuato di recente è emersa anche la positività della piccola alla cocaina. Non l’avrebbe assunta direttamente, ma sarebbe stata contaminata dalla sostanza. Altri elementi sui quali i servizi sociali del Comune di Chioggia e di Padova ragioneranno per stabilire ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) È fuori pericolo e non si trova più nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova la piccola di 5 mesi arrivata a inizio mese in condizioni critiche, con un’. Secondo gli esami medici i traumi al cervello riportati dbambina, visitata per la prima volta al Pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, sarebbero stati causati da uno scuotimento violento e persistente, presumibilmente messo in atto per farla smettere di piangere. Viene chiamato “sindrome del baby shake”. Dall’esame dei capelli effettuato di recente è emersa anche la positività della piccola. Non l’avrebbe assunta direttamente, ma sarebbe stata contaminata dsostanza. Altri elementi sui quali i servizi sociali del Comune di Chioggia e di Padova ragioneranno per stabilire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bimba di sei mesi trovata positiva alla cocaina. La piccola è stata ricoverata a inizio maggio all'ospedale di Pado… - fattoquotidiano : Padova, neonata di sei mesi ricoverata in ospedale: risultata positiva alla cocaina. Indagini per possibili maltrat… - ufogufo : RT @fattoquotidiano: Padova, neonata di sei mesi ricoverata in ospedale: risultata positiva alla cocaina. Indagini per possibili maltrattam… - AnsaVeneto : Neonata in ospedale a Padova,risultata positiva alla cocaina. Ricoverata per emorragia cerebrale, tra ipotesi i mal… - AnsaVeneto : Neonata in ospedale a Padova, risultata positiva alla cocaina . Ricoverata da inizio maggio per emorragia cerebrale… -