La Nato non vuole inviare armi pesanti di costruzione occidentale all'Ucraina (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa tedesca Dpa, la Nato, a livello informale, non intende cedere all'Ucraina armamenti pesanti di fabbricazione occidentale. Sembra che la motivazione di questa decisione non ufficiale risieda nella considerazione che la cessione di carri armati, veicoli da combattimento per la fanteria e cacciabombardieri costruiti dall'Occidente potrebbe generare un inasprimento della tensione InsideOver.

