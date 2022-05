La legge sulla cittadinanza di Kherson potrebbe avvicinare l’annessione alla Russia (Di venerdì 27 maggio 2022) Accelerare sembra essere la parola d’ordine impartita dal Cremlino e rivolta verso i comandi dell’esercito operanti nel Donbass. Accelerare però non soltanto da un punto di vista prettamente militare, ma anche sotto il profilo politico. Mosca vuole iniziare, nei territori ucraini già occupati, un processo di “russificazione” volto a presentare ai tavoli negoziali una situazione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Accelerare sembra essere la parola d’ordine impartita dal Cremlino e rivolta verso i comandi dell’esercito operanti nel Donbass. Accelerare però non soltanto da un punto di vista prettamente militare, ma anche sotto il profilo politico. Mosca vuole iniziare, nei territori ucraini già occupati, un processo di “russificazione” volto a presentare ai tavoli negoziali una situazione InsideOver.

