La Guardia Costiera alla ricerca di reperti archeologici sommersi nelle acque del Circeo (Di venerdì 27 maggio 2022) San Felice Circeo – Si è conclusa la settimana dedicata alla ricerca ed alla mappatura dei reperti archeologici sommersi che giacciono sui fondali antistanti il litorale di San Felice Circeo, condotta dal Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Napoli d’intesa con la Soprintendenza per l’archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina. L’attività ha raggiunto l’obiettivo di mettere a disposizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, avente giurisdizione sulle zone di mare interessate, dati ed informazioni aggiornate circa il patrimonio archeologico sommerso presente nelle acque di giurisdizione, i quali risulteranno di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) San Felice– Si è conclusa la settimana dedicataedmappatura deiche giacciono sui fondali antistanti il litorale di San Felice, condotta dal Nucleo Subi delladi Napoli d’intesa con la Soprintendenza per l’archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina. L’attività ha raggiunto l’obiettivo di mettere a disposizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, avente giurisdizione sulle zone di mare interessate, dati ed informazioni aggiornate circa il patrimonio archeologico sommerso presentedi giurisdizione, i quali risulteranno di ...

Advertising

il_piccolo : Grado, canoista dispersa in mare salvata da Vigili del fuoco e Guardia costiera - VedeleAngela : RT @VoxNewsInfo2: : Il prete spacciatore assolto: telefonare a Guardia costiera per conto dei clandestini non è reato - ilfaroonline : La Guardia Costiera alla ricerca di reperti archeologici sommersi nelle acque del Circeo - SimonettaCom : RT @ViAle54: #DonMosèZerai, prete eritreo, dopo cinque anni di inchiesta è stato prosciolto dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazion… - mariandres2014 : RT @ViAle54: #DonMosèZerai, prete eritreo, dopo cinque anni di inchiesta è stato prosciolto dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazion… -