La giacca di Zelensky venduta all' asta Perché non fare un mercato dell' usato importante ?

Pensate che la giacca del presidente dell'Ucraina Zelensky è stata venduta all'asta per 105mila euro. Il ricavato serve per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà. Non avevo mai saputo che il Presidente di una nazione vendesse i propri abiti per aiutare la medesima. Non so quanto può valere una giacca di Putin né quella del Presidente francese Macron. Però, Perché non organizzare un mercato dell'usato "importante"?

BuonomoPino : 27/5/22 Il guaio di Zelensky è: esser giovane non proprio simpatico essere stato un ballerino portare la magli… - mrfrancescato : @gloquenzi Scusi, chiedo a lei che sa. Ma perché Zelensky non si mette giacca e cravatta? A mio parere sarebbe più… - antonello179 : ma #Renzi che ora gira in giacca verde militare??? Dopo aver scimmiottato Macron, adesso scimmiotta Zelensky Poraccio - fawcor : RT @SfigaCatrame: Londra, venduta all'asta la giacca di #Zelensky per 105 mila euro. - salamalekumismo : RT @Moussolinho: Di sto passo Zelensky me lo aspetto al senza giacca ormai -