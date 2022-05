La Germania: sospende l’obbligo di Green pass europeo (Di venerdì 27 maggio 2022) Ultime novità sulle regole di viaggio anti-Covid: . Per entrare in Germania questa estate non servirà più il Green pass europeo (EU Digital Covid-19 Certificate). Un allentamento delle misure restrittive che agevolerà l’arrivo dei turisti nel Paese. Il miglioramento delle condizioni pandemiche e l’arrivo dell’estate, con le condizioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 maggio 2022) Ultime novità sulle regole di viaggio anti-Covid: . Per entrare inquesta estate non servirà più il(EU Digital Covid-19 Certificate). Un allentamento delle misure restrittive che agevolerà l’arrivo dei turisti nel Paese. Il miglioramento delle condizioni pandemiche e l’arrivo dell’estate, con le condizioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

eunmondodiffici : @MediasetTgcom24 La bmw ha dichiarato che sospende la produzione in Germania se ciò avviene confermate??? - poscide : RT @durezzadelviver: Chiedo a chi segue questo più di me: Spagna, Germania e altri paesi stanno sfruttando moltissimo il Temporary Framewo… - Claudio73691568 : RT @durezzadelviver: Chiedo a chi segue questo più di me: Spagna, Germania e altri paesi stanno sfruttando moltissimo il Temporary Framewo… - FcaPitti : RT @durezzadelviver: Chiedo a chi segue questo più di me: Spagna, Germania e altri paesi stanno sfruttando moltissimo il Temporary Framewo… - LionelloRuggeri : RT @durezzadelviver: Chiedo a chi segue questo più di me: Spagna, Germania e altri paesi stanno sfruttando moltissimo il Temporary Framewo… -