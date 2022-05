La festa non stop di 10 giorni alle Canarie, i sospetti sul caso zero del vaiolo delle scimmie (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo l’ultimo rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornato al 25 maggio 2022, sono 219 le persone al mondo (di cui 12 in Italia, ndr) che hanno contratto il vaiolo delle scimmie in tutto il mondo. Esclusi i Paesi in cui la malattia è endemica, la maggior parte dei casi si concentra in 19 Paesi, principalmente in Europa. La diffusione del virus in Europa sarebbe iniziata da una festa non stop di 10 giorni alle Isole Canarie, in Spagna, dove circa 80 mila persone da tutta Europa, ma anche da Paesi extra-Ue, si sono riunite dal 5 al 15 maggio a Maspalomas, nel Sud di Gran Canaria, per partecipare alla ventiseiesima edizione del Pride invernale. Secondo le autorità sanitarie, ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo l’ultimo rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc), aggiornato al 25 maggio 2022, sono 219 le persone al mondo (di cui 12 in Italia, ndr) che hanno contratto ilin tutto il mondo. Esclusi i Paesi in cui la malattia è endemica, la maggior parte dei casi si concentra in 19 Paesi, principalmente in Europa. La diffusione del virus in Europa sarebbe iniziata da unanondi 10Isole, in Spagna, dove circa 80 mila persone da tutta Europa, ma anche da Paesi extra-Ue, si sono riunite dal 5 al 15 maggio a Maspalomas, nel Sud di Gran Canaria, per partecipare alla ventiseiesima edizione del Pride invernale. Secondo le autorità sanitarie, ...

