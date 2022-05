La donna che ha ucciso il bambino di 13 mesi che voleva adottare si filmava sui social (Di venerdì 27 maggio 2022) Laura Castle, 38 anni, residente a Barrow-in-Furness, in Cumbria (Regno Unito), è stata dichiarata colpevole dell’omicidio del piccolo Leiland-James Corkill, di 13 mesi, che aveva adottato. La donna è stata condannata dalla Preston Crown Court al carcere a vita con una pena minima di 18 anni, come riporta la stampa. Il piccolo Leiland-James Corkill è morto 5 mesi dopo essere stato affidato alle cure di Laura Castle e di suo marito, Scott Castle, 35 anni, nell’agosto 2020. Il 6 gennaio 2021 i paramedici hanno trovato il bambino insensibile nella casa della coppia a Barrow-in-Furness. Il piccolo è morto il giorno successivo: i medici hanno rilevato che aveva subito un trauma cranico. Laura Castle aveva dichiarato che il bambino si era fatto male cadendo dal divano. Tuttavia, la corte ha scoperto che la ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 27 maggio 2022) Laura Castle, 38 anni, residente a Barrow-in-Furness, in Cumbria (Regno Unito), è stata dichiarata colpevole dell’omicidio del piccolo Leiland-James Corkill, di 13, che aveva adottato. Laè stata condannata dalla Preston Crown Court al carcere a vita con una pena minima di 18 anni, come riporta la stampa. Il piccolo Leiland-James Corkill è morto 5dopo essere stato affidato alle cure di Laura Castle e di suo marito, Scott Castle, 35 anni, nell’agosto 2020. Il 6 gennaio 2021 i paramedici hanno trovato ilinsensibile nella casa della coppia a Barrow-in-Furness. Il piccolo è morto il giorno successivo: i medici hanno rilevato che aveva subito un trauma cranico. Laura Castle aveva dichiarato che ilsi era fatto male cadendo dal divano. Tuttavia, la corte ha scoperto che la ...

