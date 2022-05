La docuserie su Gianluca Vacchi indigna il popolo social mentre la colf gli fa causa per maltrattamenti (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi è finito nel bel mezzo delle polemiche e non solo perché l’arrivo della docuserie su di lui fa discutere ma anche perché sembra proprio che la sua colf abbia deciso di fargli causa rivelando una serie di presunti maltrattamenti subiti. Secondo le rivelazioni della donna sembra proprio che l’imprenditore non era poi così cordiale e socievole spesso quando si trattava di mettere insieme i suoi video per Tik Tok o della sua routine di bellezza. Per anni abbiamo visto sui social i siparietti musicali con l’imprenditore ballare scatenato proprio con i suoi domestici sorridenti ma, a quanto pare, dietro questi sorrisi si nascondeva ben altro visto che una colf sostiene di aver fatto causa al Mister Enjoy spiegando: “Se ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)è finito nel bel mezzo delle polemiche e non solo perché l’arrivo dellasu di lui fa discutere ma anche perché sembra proprio che la suaabbia deciso di farglirivelando una serie di presuntisubiti. Secondo le rivelazioni della donna sembra proprio che l’imprenditore non era poi così cordiale e socievole spesso quando si trattava di mettere insieme i suoi video per Tik Tok o della sua routine di bellezza. Per anni abbiamo visto suii siparietti musicali con l’imprenditore ballare scatenato proprio con i suoi domestici sorridenti ma, a quanto pare, dietro questi sorrisi si nascondeva ben altro visto che unasostiene di aver fattoal Mister Enjoy spiegando: “Se ...

Advertising

Alessdan1 : - infoitcultura : «Ritirate questo scempio»: su Instagram monta la rivolta contro la docuserie su Gianluca Vacchi - seidr86 : Che scivolone @PrimeVideoIT Per favore cancellalo, soprattutto per mancanza di buon gusto e rispetto da parte di… - anto5stars : RT @Open_gol: Gli utenti del social network chiedono a gran voce la rimozione di 'Gianluca Vacchi: Mucho Más' in seguito alla denuncia per… - Open_gol : Gli utenti del social network chiedono a gran voce la rimozione di 'Gianluca Vacchi: Mucho Más' in seguito alla den… -