La Cina verso la carbon neutrality | complicazioni | sfide del mercato e opportunità per le società europee

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il raggiungimento della neutralitàica è diventato un obiettivo politico chiave per il governo cinese negli ultimi anni e ha preso forma con una serie di cambiamenti nelle policy nazionali anche se il percorsole emissioni zero rimane pieno di ostacoli. In questo contesto, la Camera di Commercio Europea inha pubblicato il suo ultimo rapporto: The Role of European Business in China's Race to 2060. Il sondaggio è stato distribuito a gruppi di lavoro e aziende selezionati all’interno della Camera Europea in un periodo di sei settimane tra settembre e ottobre 2021, con un totale di 55 intervistati, in una serie di settori rilevanti come prodotti chimici e petrolchimici (16%), automobilistici e loro componenti (15%), macchinari (9%) e servizi professionali (9%). I dati ...