fattoquotidiano : Abusi nella Chiesa italiana, Zuppi: “Priorità al dolore delle vittime”. La Cei approva 5 linee di azione: a novembr… - antoniospadaro : Con l’elezione del card. #Zuppi sono da rileggere le conclusioni del Convegno «#Evangelizzazione e #Promozione uman… - ilpost : La Chiesa italiana ha avviato un’indagine indipendente sugli abusi al suo interno - LorisCavallett1 : RT @albertomelloni: Spiego: i) il voto per Zuppi ha unito i vescovi; ii) i ritratti di Zuppi erano pieni di stereotipi farlocchi. Se la chi… - _jusquaubout : RT @fattoquotidiano: Abusi nella Chiesa italiana, Zuppi: “Priorità al dolore delle vittime”. La Cei approva 5 linee di azione: a novembre i… -

Zuppi ha annunciato un report da parte dellasui casi e sulle attività di prevenzione per il 18 novembre . 'Lo dobbiamo', 'laè dalla parte delle vittime', ha spiegato. 'I ...Zuppi ha annunciato un report da parte dellasui casi e sulle attività di prevenzione per il 18 novembre. "Lo dobbiamo, laè dalla parte delle vittime". Il primo "Report ...Dopo la parentesi in pianura ieri a Treviso, oggi il Giro propone una nuova tappa montagna con insidie, arrivo in salita e sconfinamento in terra slovena. Si parte da Marano Lagunare per risalire tutt ...L’assemblea generale della Cei (conferenza episcopale italiana) che si chiude venerdì 27 maggio ha girato intorno al dossier degli abusi sessuali nella Chiesa, e adesso il nuovo presidente dei vescovi ...