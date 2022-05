La casa delle tecnologie emergenti di Roma apre all’innovazione sul campo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 maggio 2022 – Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, della Sottosegretaria al Mise On.le Anna Ascani, dell’Assessore regionale Paolo Orneli e dell’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli per lo spazio completamente rinnovato della casa delle tecnologie emergenti CTE, attiva presso la Stazione Tiburtina. Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vede Roma Capitale capofila di un partenariato pubblico e privato in collaborazione con le Università Romane (La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e LUISS Guido Carli), con i partner Innova, LVenture e Peakaboo e con i Corporate Partner ACEA, WINDTRE e TIM. L’apertura della CTE, a conclusione dell’allestimento studiato per ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 27 maggio 2022), 27 maggio 2022 – Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, della Sottosegretaria al Mise On.le Anna Ascani, dell’Assessore regionale Paolo Orneli e dell’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli per lo spazio completamente rinnovato dellaCTE, attiva presso la Stazione Tiburtina. Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedeCapitale capofila di un partenariato pubblico e privato in collaborazione con le Universitàne (La Sapienza,Tre, Tor Vergata e LUISS Guido Carli), con i partner Innova, LVenture e Peakaboo e con i Corporate Partner ACEA, WINDTRE e TIM. L’apertura della CTE, a conclusione dell’allestimento studiato per ...

borghi_claudio : Visita @MiC_Italia alla Casa del Fascio di Como per la nascita del Museo del Razionalismo e delle avanguardie artis… - AlexBazzaro : Veri liberali™? italiani per il vaccino obbligatorio, il greenpass, il controllo delle armi, le tasse sulla casa e… - gualtierieurope : Apre a #Roma la “Casa delle Tecnologie Emergenti”, uno spazio polifunzionale all’avanguardia che vogliamo diventi u… - giorgiashx : Penso di essere una delle poche persone che sente casa un luogo e non una persona. - Giopigli : RT @gualtierieurope: Apre a #Roma la “Casa delle Tecnologie Emergenti”, uno spazio polifunzionale all’avanguardia che vogliamo diventi una… -