La Casa delle Tecnologie emergenti apre all'innovazione sul campo. Gualtieri: 'Per una Roma innovativa' (Di venerdì 27 maggio 2022) Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri , della Sottosegretaria al Mise On.le Anna Ascani , dell'Assessore regionale Paolo Orneli e dell'Assessora alle Attività Produttive e Pari ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Roberto, della Sottosegretaria al Mise On.le Anna Ascani , dell'Assessore regionale Paolo Orneli e dell'Assessora alle Attività Produttive e Pari ...

borghi_claudio : Visita @MiC_Italia alla Casa del Fascio di Como per la nascita del Museo del Razionalismo e delle avanguardie artis… - AlexBazzaro : Veri liberali™? italiani per il vaccino obbligatorio, il greenpass, il controllo delle armi, le tasse sulla casa e… - borghi_claudio : Ma certo, chiedeva e chiede di mettere il valore di mercato delle case per sport. Così. Ci piace mettere il cartell… - StartComNews : Digitale, a Roma taglio del nastro per la Casa delle Tecnologie Emergenti - itsrosbitchz : RT @uxlul8: 'ARRIVERÀÀ' MIO DIO DAVIDE TU POTEVI DARCI DELLE GIOIE IMMENSE IN QUELLA CASA SE NON TI FOSSI INFOSSATO NEL GIOCO #jeru https… -