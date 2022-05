La Carfagna e la nuova stagione di Forza Italia nel Sannio | “Tornati protagonisti”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutitorna a prendersi la scena nel. Lo fa con Mara, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che a Telese Terme, presso il Grand Hotel, incontra una nutrita delegazione di sindaci e amministratori. “A voi va il mio ringraziamento per l’impegno che portate avanti nelle vostre comunità” – esordisce l’esponente del Governo Draghi. “A distanza di tanti anni – prosegue – si apre per il Sud unadi grandi opportunità. Il 40% dei fondi Pnrr sono destinati al Mezzogiorno, quota di gran lunga superiore al dato della popolazionena e a quello relativo alla produzione di Pil. Numeri che restituiscono con chiarezza qual è l’intenzione del governo: ricostruire l’economia meridionale, riducendo le diseguaglianze e sanando ...

Il Tempo

A meta' giugno convochero' il Comitato Tecnico per approvare lamappatura e garantire a ... Cosi' il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, intervenuta al terzo Forum delle ...... ovvero Marae Renato Brunetta. Tutti e tre i ministri azzurri esprimono solidarietà al Cav per larichiesta di condanna dei pm milanesi. Quanto ai movimenti al centro, sono solo ... Nuova forza di centro, scintille tra Giorgia Meloni e Mara Carfagna Il Governo ha approvato un disegno di legge per il riordino del sistema degli incentivi alle imprese. Dal 2 giugno apre lo sportello “Incentivi.gov.it” ...Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e del Ministro dello ... garantire l’integrale e coerente attuazione della ...