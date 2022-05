Kvaratskhelia, la speranza del presidente della Dinamo Batumi (Di venerdì 27 maggio 2022) Pres. Dinamo Batumi su Kvaratskhelia: “Sogno che giochi i preliminari di Champions con noi” Archil Beridze, presidente della Dinamo Batumi ha svelato il suo desiderio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 27 maggio 2022) Pres.su: “Sogno che giochi i preliminari di Champions con noi” Archil Beridze,ha svelato il suo desiderio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

erosazzurro : Complimenti a @BrunoGalvan85 Finalmente un articolo sensato e onesto C'è speranza su #bimbominkia24 #chapeau ?? Kvar… - Luca__Speranza : RT @angianna78: 12+2 per #kvaratskhelia 11+4 per #Olivera 15 per Anguissa E il mercato non è ancora ufficialmente cominciato. Non trova… -