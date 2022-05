Koulibaly può lasciare il Napoli: spunta un club a sorpresa dalla Serie A! (Di venerdì 27 maggio 2022) La Roma ha appena vinto un trofeo europeo dopo più di cinquant’anni, generando un entusiasmo e sprigionando una passione che nella Capitale, sponda giallorossa, non si vedeva dallo scudetto del 2001. Il merito è sicuramente della squadra, ma anche e soprattutto dell’architetto di questo sogno continentale, Jose Mourinho, un esperto a riguardo, dopo aver vinto titoli europei ad Oporto, Milano sponda nerazzurra, Manchester, adesso aggiunge anche l’Urbe nelle sue conquiste. Koulibaly Napoli RomaProprio lo Special One aveva detto ai microfoni di Sky Sport di non avere dubbi riguardo al suo futuro, a patto che si costruisca una squadra che possa dire la sua, da protagonista, anche per il prossimo anno, quando l’obiettivo sarà quello di tornare in Champions League e di andare quanto più avanti possibile in Europa League. A riguardo di ciò, la Repubblica ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) La Roma ha appena vinto un trofeo europeo dopo più di cinquant’anni, generando un entusiasmo e sprigionando una passione che nella Capitale, sponda giallorossa, non si vedeva dallo scudetto del 2001. Il merito è sicuramente della squadra, ma anche e soprattutto dell’architetto di questo sogno continentale, Jose Mourinho, un esperto a riguardo, dopo aver vinto titoli europei ad Oporto, Milano sponda nerazzurra, Manchester, adesso aggiunge anche l’Urbe nelle sue conquiste.RomaProprio lo Special One aveva detto ai microfoni di Sky Sport di non avere dubbi riguardo al suo futuro, a patto che si costruisca una squadra che possa dire la sua, da protagonista, anche per il prossimo anno, quando l’obiettivo sarà quello di tornare in Champions League e di andare quanto più avanti possibile in Europa League. A riguardo di ciò, la Repubblica ...

