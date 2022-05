Kiev: «La Russia ha disseminato 500 mine nel Mar Nero». Putin: «La crisi del grano? Contro di noi accuse infondate» (Di venerdì 27 maggio 2022) Il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, ha denunciato che «la Russia ha disseminato nel Mar Nero tra le 400 e le 500 vecchie mine sovietiche, che vengono strappate dalle ancore quando il mare è agitato e vanno alla deriva, rendendo impossibile l’esportazione di merci dai porti ucraini». Una risposta che arriva all’indomani della telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin in cui quest’ultimo avrebbe dato la colpa della crisi alimentare in corso ai “porti minati” dagli ucraini. «Bloccando i porti ucraini, Mosca ha innescato una crisi alimentare mondiale», ha continuato Bratchuk, sottolineando come la Russia utilizzi Kiev come «alibi informativo». Lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, ha denunciato che «lahanel Martra le 400 e le 500 vecchiesovietiche, che vengono strappate dalle ancore quando il mare è agitato e vanno alla deriva, rendendo impossibile l’esportazione di merci dai porti ucraini». Una risposta che arriva all’indomani della telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimirin cui quest’ultimo avrebbe dato la colpa dellaalimentare in corso ai “porti minati” dagli ucraini. «Bloccando i porti ucraini, Mosca ha innescato unaalimentare mondiale», ha continuato Bratchuk, sottolineando come lautilizzicome «alibi informativo». Lo ...

Advertising

GiovaQuez : Belova: 'La vittoria sarà nostra, la Russia non si arrenderà , non lo ha mai fatto. E fino a che non saranno raggiu… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - Stefania_Cixi69 : RT @CremaschiG: #Biden invia a #Kiev missili per colpire #Mosca Ci sono bugiardi così sfacciati da non ammettere che #NATO #UE sono in gue… - sabinozitoli : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Putin ha detto al cancelliere austriaco Nehammer, con cui ha avuto una conversazione telefonica, che Kiev ostac… -