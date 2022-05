Kevin Spacey di nuovo accusato di violenza sessuale (Di venerdì 27 maggio 2022) L’attore Kevin Spacey, già nel 2017 il primo ad essere travolto dallo scandalo MeToo, è ora chiamato a rispondere a nuove accuse di violenza sessuale nei confronti di tre uomini. La star di Hollywood è stata incriminata dalla giustizia britannica per quattro nuovi capi d’imputazione. Le prime accuse e condanne Nel 2017 Kevin Spacey fu la prima celebrità ad essere colpita dallo scandalo MeToo quando Anthony Rapp, noto attore di Star Trek, denunciò di esser stato molestato da lui. Il giovane attore accusò Spacey di avergli fatto delle avance sessuali negli anni ’80, quando lui aveva solo 14 anni. Spacey rilasciò poco dopo una dichiarazione sostenendo di non ricordare l’incontro e scusandosi con Rapp. In seguito a questo primo scandalo, altri uomini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) L’attore, già nel 2017 il primo ad essere travolto dallo scandalo MeToo, è ora chiamato a rispondere a nuove accuse dinei confronti di tre uomini. La star di Hollywood è stata incriminata dalla giustizia britannica per quattro nuovi capi d’imputazione. Le prime accuse e condanne Nel 2017fu la prima celebrità ad essere colpita dallo scandalo MeToo quando Anthony Rapp, noto attore di Star Trek, denunciò di esser stato molestato da lui. Il giovane attore accusòdi avergli fatto delle avance sessuali negli anni ’80, quando lui aveva solo 14 anni.rilasciò poco dopo una dichiarazione sostenendo di non ricordare l’incontro e scusandosi con Rapp. In seguito a questo primo scandalo, altri uomini ...

