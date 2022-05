Kessie saluta il Milan | “Fiero di aver vestito questa maglia | grazie a tutti”

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Milan, #Kessié saluta: “Fiero di aver vestito questa maglia” ?? Le parole dell’ivoriano ?? #LeBombeDiVlad… - MilanPress_it : Franck #Kessie saluta ufficialmente il #Milan e i tifosi rossoneri: il suo post ???????? - RadiorossoneraF : RT @SimoneCristao: Franck saluta il Milan dopo 5 anni, da Campione d'Italia #Kessie - TOSADORIDANIELA : RT @SimoneCristao: Franck saluta il Milan dopo 5 anni, da Campione d'Italia #Kessie - fant_chia_amor : RT @_BeatriceSarti: Franck #Kessie saluta così il #Milan dopo 5 anni sul suo profilo Instagram -

Il Presidente Franck, così viene chiamato l'ivoriano all'interno dello spogliatoio del Milan ,i propri compagni dopo la conquista della Serie A 2021/2022. Lo fa nel corso di un intervento ai microfoni di ...il Milan dopo 5 anni © LaPresseL'annuncio è imminente: addio PresidenteStiamo parlando, ovviamente, di Franck, in gol ieri nel successo sul Sassuolo che ha portato lo Scudetto ...Frank Kessie saluta il Milan da Campione d'Italia. Dopo aver conquistato il Tricolore con la squadra guidata da Stefano Pioli, il Presidente prepara il suo approdo al Barcellona. Un accordo ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Milan di Stefano Pioli è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Non c'è partita in un Mapei Stadium interamente rossonero e il 3-0 finale (doppio Girou ...