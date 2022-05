Katie Holmes sul red carpet con il nuovo fidanzato | la coppia conquista tutti

Advertising

occhio_notizie : L’ex moglie di Tom Cruise e il nuovo fidanzato hanno sfilato insieme sul red carpet in occasione del The Silver Bal… -

Debutto in società pere Bobby Wooten III . L'ex moglie di Tom Cruise e il nuovo fidanzato si sono fatti vedere per la prima volta insieme a un evento pubblico in occasione del The Silver Ball: The Moth s ...L'attrice americana ha scelto un sofisticato evento newyorkese per presentare al mondo il suo nuovo fidanzato. Il musicista trentatreenne ha consegnato a David Byrne il premio Moth Storyteller of the ...Katie Holmes ha ritrovato il sorriso. Accanto all'attrice c'è un nuovo amore. La coppia debutta ufficialmente sul red carpet ...Katie Holmes e il suo nuovo fidanzato Bobby Wooten III hanno sfilato in occasione del The Silver Ball: The Moth's 25th Anniversary Gala ...