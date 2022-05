Juventus, Chirico: “Non ci sono i soldi per Bremer. Su Muriel…” (Di venerdì 27 maggio 2022) Juventus Chirico MURIEL Bremer – Marcello Chirico, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di TMW Radio, parlando del calciomercato della Juventus. Ecco quanto affermato. “La situazione finanziaria della Juventus non è cambiata in questi ultimi sei mesi così tanto da poter permette di avere un budget tale da avere ampia manovra di azione. Per questo si va sui parametri zero, di sicura affidabilità ma attempati. La Juve è già stata scottata da altre operazioni simili, ma non avendo grandi disponibilità si deve andare anche sui parametri zero, con giocatori pronti come chiede Allegri. Io so per certo che Bremer non verrà preso dalla Juve perché non ha i soldi per poterselo permettere. Per questo sono andati su ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)MURIEL– Marcello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di TMW Radio, parlando del calciomercato della. Ecco quanto affermato. “La situazione finanziaria dellanon è cambiata in questi ultimi sei mesi così tanto da poter permette di avere un budget tale da avere ampia manovra di azione. Per questo si va sui parametri zero, di sicura affidabilità ma attempati. La Juve è già stata scottata da altre operazioni simili, ma non avendo grandi disponibilità si deve andare anche sui parametri zero, con giocatori pronti come chiede Allegri. Io so per certo chenon verrà preso dalla Juve perché non ha iper poterselo permettere. Per questoandati su ...

