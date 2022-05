Joe Garcia | morto d’infarto il marito della prof Irma uccisa in Texas La famiglia | «Non ha resistito al dolore»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Non c’è fine alstrage inche ha tolto la vita a 19 bambini e due insegnati. Ilessoressaa Uvalde èdi infarto due giorni dopo la sparatoria. Joedida 24 anni, è «deceduto per il», ha rivelato un familiare. Con un tweet, un membroha confermato la notizia che Joedida 24 anni, «è deceduto a causa del». I due erano fidanzati al liceo e lasciano quattro figli. I due avrebbero dovuto celebrare il loro 25esimo ...

Advertising

RaiNews : Secondo i familiari Garcia 'è morto per il dolore'. Joe ed Irma, erano sposati da 24 anni ed avevano quattro figli,… - FigliContesi_21 : RT @TV2000it: #Texas, morto d'infarto il marito della #maestra Irma uccisa nell'assalto alla scuola mentre faceva scudo con il suo corpo a… - pileribruno : RT @TV2000it: #Texas, morto d'infarto il marito della #maestra Irma uccisa nell'assalto alla scuola mentre faceva scudo con il suo corpo a… - Quotidianinet : Muore d'infarto il marito della maestra uccisa nella strage di Uvalde - giuslillo : @nytimes E' morto Joe Garcia.Per il nipote la causa è stato un infarto cardiaco ma anche per la tragedia della mogl… -

MONDO - C'è un'altra vittima della strage della scuola elementare di Uvalde, in Texas., marito di Irma, una delle due insegnanti uccise insieme a 19 bambini da Salvador Ramos due giorni fa nell'attacco alla scuola elementare della città al confine con il Messico, è morto ...La 46ennelavorava nella scuola elementare di Uvalde da 23 anni. Era sposata e aveva quattro ... afferma il presidenteBiden appena rientrato dal suo viaggio in Asia e con a fianco la First ...Irma Garcia è morta cercando di proteggere i bambini della sua classe a Uvalde. Dopo due giorni il marito Joe ha avuto un infarto. Aveva appena portato fiori al suo memoriale. La coppia ha quattro fig ...Un nipote dell'insegnante ha scritto su Twitter che Joe Garcia è “morto per il troppo dolore” in seguito all'omicidio della moglie nella strage messa in atto da Salvador Ramos UVALDE - Joe Garcia, ...