Jessica | Davide Silvestri e Miriana si rivedono sulle note dei Modà Video

(Di venerdì 27 maggio 2022)Selassié,Trevisan esi. L’occasione? Il concerto deial Palazzo dello Sport di Roma “Resto fermo tra le onde mentre penso a te fuoco rosso luce e rondine tra le foglie soffia un vento molto debole nel frattempo un fiore sta per nascere eccoci qua, a guardare le nuvole su un tappeto di fragole…”di “Un tappeto di fragole” neldal Palazzo dello Sport della Capitale sbucano fuoriTrevisan,Selassié di nuovo insieme dopo il Gf Vip 6. L’edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa a marzo scorso e adessodei ...

Advertising

361_magazine : Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Davide Silvestri si rivedono. L'occasione? Il concerto dei Modà al Palazzo del… - Camilla74492832 : RT @missanastasiaax: BARÙ È DAVIDE A JESSICA: “ devo cantare a voce alta, davanti a tutti” #jerù - ebiEbibo : Sono contenta che Jess sia buona e lo e’molto.Perche’e’inutile che diciate che il gf e’finito,e’una frase vera se l… - Sonia028326715 : RT @Rita70205231: #jeru ma vi rendete conto che oggi abbiamo dominato Twitter? Stamani siamo stati in tendenza con #jeru, OGGI con FOTOGRAF… - Francym97 : RT @_mariells: Lulu che non sta capendo un cazzo. Barù stonatissimo. Davide super convinto. Jessica che ride guardando Baru. Giucas che bac… -

... il parlamentare europeo Brando Benifei , relatore dell'Artificial Intelligence Act;... e autore dell'omonimo libro pubblicato da Fazi;De Luca, in arte Gemitaiz , rapper e produttore ...Ma un tale tipo di sforzi ha le dimensioni di uncontro Golia: nel 2021, questa categoria di ... che ha appena battuto alle primarie la competitor progressistaCisneros. Connessioni ...Non saranno soltanto due gli ex compagni del GF al matrimonio di Davide Silvestri. L'attore ha cambiato idea incrementando la lista.Il matrimonio di Davide Silvestri è sempre più vicino. L'ex gieffino, durante il Gf Vip, aveva dichiarato di volersi dedicare all'organizzazione delle nozze subito dopo essere uscito dal reality. Parl ...