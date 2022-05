Jennifer Aniston scherza su Friends e Brad Pitt nella puntata d’addio dello storico Ellen Degeneres Show (video) (Di venerdì 27 maggio 2022) Jennifer Aniston è stata la prima ospite dell’Ellen Degeneres Show 19 anni fa e, in segno di amicizia, si è unita alla conduttrice per il suo episodio finale giovedì 26 maggio, per l’addio allo storico programma tv che ha consacrato l’attrice comica e conduttrice negli ultimi vent’anni. Jennifer Aniston è stata una costante dello Show di Degeneres, ospite di ogni edizione dello Show per un totale di 20 apparizioni. Nel primo episodio aveva battezzato il programma regalando alla conduttrice un tappeto con una scritta di benvenuto e nell’ultimo, autocitandosi, gliene ha regalato uno col messaggio “Grazie per i ricordi“. Jennifer ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)è stata la prima ospite dell’19 anni fa e, in segno di amicizia, si è unita alla conduttrice per il suo episodio finale giovedì 26 maggio, per l’addio alloprogramma tv che ha consacrato l’attrice comica e conduttrice negli ultimi vent’anni.è stata una costantedi, ospite di ogni edizioneper un totale di 20 apparizioni. Nel primo episodio aveva battezzato il programma regalando alla conduttrice un tappeto con una scritta di benvenuto e nell’ultimo, autocitandosi, gliene ha regalato uno col messaggio “Grazie per i ricordi“....

