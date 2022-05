Jeda, chi è il fidanzato di Vera Gemma? Cognome, età, dove è nato, origini, lavoro, si sono lasciati, dove vive, altezza, peso, Instagram (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima di iniziare la sua avventura a L‘Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma aveva deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, svelando l’esistenza di un fidanzato di nome Jeda. Durante le puntate del reality il ragazzo era presente in studio e ha incuriosito i telespettatori per la sua giovane età e per il suo... Leggi su donnapop (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima di iniziare la sua avventura a L‘Isola dei Famosi 2021,aveva deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, svelando l’esistenza di undi nome. Durante le puntate del reality il ragazzo era presente in studio e ha incuriosito i telespettatori per la sua giovane età e per il suo...

Advertising

key__hey : Io non saprei chi far vincere, veramente. Da un lato tiferei per Las Divinas, peró Ubaldo è nel mio cuore, Pamela P… - savanaceleste : Vera Gemma all’isola per me significa Jeda in studio con Ilary ?? RICORDIAMOLO AL MONDO CHI ERAVAMO E CHE POTREMMO… -