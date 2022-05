Italia Under 21, la lista dei convocati di Nicolato: pochissima Serie A (Di venerdì 27 maggio 2022) La lista dei convocati dell’Italia Under 21 di Nicolato: solo 13 provenienti da squadre di Serie A, due dall’estero Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti i convocati di Nicolato per il raduno dell’Italia Under 21 azzurra in vista degli impegni di giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Poca Serie A rappresentata con appena 13 giocatori. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladeidell’21 di: solo 13 provenienti da squadre diA, due dall’estero Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti idiper il raduno dell’21 azzurra in vista degli impegni di giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda. PocaA rappresentata con appena 13 giocatori. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles ...

Advertising

sportli26181512 : Italia Under 21, ecco i convocati di Nicolato: prima volta per Zanoli: Ecco i convocati dell'Italia Under 21 per le… - sportli26181512 : Torna l'Under 21, prima convocazione per Zanoli del Napoli: Torna l'Under 21, prima convocazione per Zanoli del Nap… - sportli26181512 : Oltre il flop Mondiale c'è un'Italia che vince: quanti sorrisi dalle Under: Oltre il flop Mondiale c'è un'Italia ch… - sportli26181512 : Italia Under 21, basta Rovella: Bosnia battuta ed è fuga in vetta: Italia Under 21, basta Rovella: Bosnia battuta e… - sportli26181512 : 'Spazio ai giovani'. Sì, ma non in Italia: Serie A e B tra le peggiori d'Europa: 'Spazio ai giovani'. Sì, ma non in… -