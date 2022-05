Italia Under 21, ecco i convocati di Nicolato: prima volta per Zanoli (Di venerdì 27 maggio 2022) ecco i convocati dell'Italia Under 21 per le ultime tre gare del girone con l’obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022)dell'21 per le ultime tre gare del girone con l’obiettivo di mantenere unto che vale il pass diretto...

Advertising

sportli26181512 : Italia Under 21, ecco i convocati di Nicolato: prima volta per Zanoli: Ecco i convocati dell'Italia Under 21 per le… - sportli26181512 : Torna l'Under 21, prima convocazione per Zanoli del Napoli: Torna l'Under 21, prima convocazione per Zanoli del Nap… - sportli26181512 : Oltre il flop Mondiale c'è un'Italia che vince: quanti sorrisi dalle Under: Oltre il flop Mondiale c'è un'Italia ch… - sportli26181512 : Italia Under 21, basta Rovella: Bosnia battuta ed è fuga in vetta: Italia Under 21, basta Rovella: Bosnia battuta e… - sportli26181512 : 'Spazio ai giovani'. Sì, ma non in Italia: Serie A e B tra le peggiori d'Europa: 'Spazio ai giovani'. Sì, ma non in… -