Italia U21, Qualificazioni Europei 2023: Nicolato convoca 26 azzurrini, novità Zanoli (Di venerdì 27 maggio 2022) La Nazionale Under 21 di calcio torna in campo per le ultime tre partite del girone nelle Qualificazioni per gli Europei 2023 di categoria. Gli azzurrini comandano la classifica del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. L’Italia proverà dunque a mantenere il primo posto del girone, che vale l’accesso diretto alla fase finale della competizione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 26 azzurrini, fra cui spicca il nome del classe 2000 Alessandro Zanoli, difensore del Napoli, alla prima chiamata. Il gruppo azzurro si radunerà domenica 29 maggio entro le ore 12 presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione. ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) La Nazionale Under 21 di calcio torna in campo per le ultime tre partite del girone nelleper glidi categoria. Glicomandano la classifica del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. L’proverà dunque a mantenere il primo posto del girone, che vale l’accesso diretto alla fase finale della competizione. Il tecnico Paolohato 26, fra cui spicca il nome del classe 2000 Alessandro, difensore del Napoli, alla prima chiamata. Il gruppo azzurro si radunerà domenica 29 maggio entro le ore 12 presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione. ...

Advertising

sportface2016 : #Nazionale, Qualificazioni #Europei Under 21 2023: #Nicolato convoca 26 azzurrini per le ultime tre partite del gir… - 4gog0 : @ChrisElMuss Il miglior U21 francese già è a Milano ed è campione d'Italia ahah - FCBasel_Italia : Degen ???Siamo amici ma il Business è Business. ???Ho imposto come condizione per firmare il contratto la promozione… - Volleyball_it : Europei U21 F.: Le 7 qualificate che raggiungono l'Italia by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionline #noiconvoi… - FCBasel_Italia : Dopo 19 anni diciamo 'arrivederci' a #Petretta. Entrato nel #Basilea a 6 anni fino a giocare la #ChampionsLeague e… -